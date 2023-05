Già con un Daspo fa il bis per un fumogeno al Giro d’Italia

Aveva già ricevuto un Daspo in ambito calcistico. Non potendo andare allo stadio, ha pensato bene di creare scompiglio in Città Alta durante il passaggio del Giro d’Italia. Per questo motivo D.B. un bergamasco di 34 anni, è destinatario di un identico provvedimento Daspo per le gare di ciclismo. Domenica 21 maggio, alle 17, aveva atteso che gli atleti affrontassero la salita della Boccola, dove li attendeva, per accendere un fumogeno. Prima lo ha avvicinato in maniera pericolosa verso i corridori poi lo ha addirittura lanciato sul tracciato. In quel momento, un altro spettatore si è accorto e lo ha richiamato. Il 34enne lo ha aggredito verbalmente, poi è passato alla violenza. A bloccarlo gli agenti della Polizia di Stato in servizio lì vicino.