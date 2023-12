Generatore salvavita. Regalo degli ex colleghi a un malato di Sla

I carabinieri in congedo della provincia di Brescia hanno fatto un prezioso regalo di Natale al collega Carlo Antonini, da nove anni ammalato di Sla, residente a Sarezzo. Antonini, difatti, vive collegato a un polmone artificiale e in caso di interruzione della corrente rischia parecchio. Ci hanno pensato gli angeli del radiomobile in servizio negli anni 80 e 90 con Antonini, che hanno acquistato un generatore in grado di sostituirsi alla fornitura di elettricità in caso di necessità. Antonini ha voluto ringraziarli con tutto il cuore postando anche un messaggio sui social in cui dice che "queste feste natalizie saranno più felici per un malato di Sla".