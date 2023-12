Garlate, due ore di coda per il panino a 3 euro: i clienti del fast food mandano in tilt il traffico sull’ex Statale 36

Garlate (Lecco), 1 dicembre 2023 – Tutti pazzi per il panino del McDonald's in saldo. Ieri sera letteralmente migliaia di persone hanno preso d'assalto il McDonald's di Garlate per approfittare del Crispy McBacon a 3 euro. È la prima delle promozioni natalizie lanciata dagli esperti di marketing della catena di fast food americana. C'è chi ha aspettato fino a due ore prima che arrivasse il proprio turno e poter essere servito.

Un frame dal video che mostra il traffico intorno al fast food

Con i clienti del Mc si sono però dovuti mettere in fila loro malgrado pure gli automobilisti in transito sulla ex Statale 36, la vecchia provinciale Milano - Lecco, dove si sono formare colonne chilometriche. Quanti dovevano raggiungere il fast food, che si affaccia direttamente sulla Sp 72 alle porte di Lecco, hanno infatti paralizzato la circolazione stradale di tutta la zona. Le immagini del delirio viabilistico stanno facendo il giro della rete. E questa sera probabilmente si replica.