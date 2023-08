Garlate, incidente fra moto e auto: morto centauro di 47 anni

Garlate (Lecco) – Incidente mortale sulla Sp 72 all’altezza di Garlate, in provincia di Lecco. La vittima è un motociclista di 47 anni che, per cause che l’inchiesta dovrà chiarire, si è scontrato con un’auto in fase di svolta.

È successo oggi, domenica 20 agosto, intorno alle 14.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Areu, volontari di Calolziocorte e soccorritori della Croce di San Nicolò, ma per il centauro purtroppo non c’è stato nulla fa fare. La strada, l’ex Statale 36, è bloccata per consentire i rilievi del caso e la messa in sicurezza della carreggiata. Si tratta della tredicesima vittima dell'asfalto da inizio anno in provincia di Lecco.