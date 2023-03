Galbiate, vento a 80 chilometri all'ora: scoperchiata una casa

Il tetto strappato dal vento a Galbiate

Galbiate (Lecco) – Il forte vento ha scoperchiato una casa a Galbiate. Questa sera, lunedì, le forti raffiche di vento hanno sollevato e divelto il tetto di un'abitazione che si affaccia in via per Lecco.

La copertura è ripiombata poi al suolo in strada. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi di soccorso. I soccorritori hanno scavato tra le maceria alla ricerca di eventuali feriti sepolti. Fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno e non risultano quindi dispersi né persone che siamo rimasti sotto la porzione di tetto.

Il vento quest'oggi nelle zone più a valle ha soffiato fino a 80 chilometri orari. Nelle zone più in quota ha superato i 90. Ai Piani di Bobbio in Valsassina ha raggiunto i 110 km. A causa del vento un albero è crollato a Montevecchia e ha travolto le linee della corrente elettrica, provocando un black out in parte del paese. Una pianta è stata sferzata e abbattuta pure a Brivio. A Sirtori invece le folate d'aria hanno alimentato un incendio.