Galbiate, escursionista bloccata sul monte Barro dal temporale: salvata dai vigili del fuoco

Galbiate (Lecco), 23 aprile 2023 – Una escursionista solitaria di 33 anni è stata sorpresa dal temporale in cima alla montagna. Il sentiero solitamente abbastanza semplice, a causa della pioggia battente, si è trasformato in una colata di fango e in un camminamento estremamente scivoloso e pericoloso. La 33enne non è stata così più in grado di ridiscendere a valle. Per recuperarla e accompagnarla sana e salva ai piedi del monte sono dovuti intervenire i vigili del fuoco della squadra Saf di Lecco.

E' successo nel pomeriggio di oggi, domenica, sul monte Barro a Galbiate, una vetta alta poco meno di mille metri da cui si dominano da una parte il lago di Como e di Garlate e, dall'altra, i laghi di Annone e di Pusiano.

Si tratta di un itinerario non molto complesso normalmente, ma che può rivelarsi critico durante un temporale. Quando i vigili del fuoco specialisti negli interventi speleo alpino fluviale hanno raggiunto la giovane era bagnata fradicia e anche infreddolita perché non disponeva dell'equipaggiamento adatto per affrontare un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le hanno offerto una bevanda calda e poi piano piano l'hanno scortata passo passo come angeli custodi fino a valle dove aveva parcheggiato l'auto.