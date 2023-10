Furto di pc all’asilo di Cesana Brianza. Appello ai ladri

I ladri all’asilo Giuseppe Redaelli di Cesana Brianza hanno rubato il pc portatile della coordinatrice, ma non hanno derubato solo lei, hanno derubato tutti i bambini, i genitori, l’intera comunità. Per questo i responsabili dell’ente mortale che gestiscono la scuola dell’infanzia si appellano ora direttamente a loro: "É per noi vitale recuperare il computer portatile o anche solo il suo hard disk perchè al suo interno c’è tutto il materiale scolastico utile per poter permettere di proseguire con le attività – lanciano un appello sui social -. Fatecelo riavere, ha poco valore economico ma un enorme valore per la scuola per il contenuto didattico che contiene". Il furto è stato messo a segno l’altra notte. Oltre al notebook gli intrusi hanno rubato pure una cassetta di sicurezza con dentro i soldi.