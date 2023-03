Frana all’imbocco della Valmalenco Sassi contro una casa

Alcuni sassi sono rotolati dal pendio della montagna, sulle alpi Retiche, dopo le recenti piogge, andando a infrangersi contro una casa situata lungo le prime rampe della strada che conduce in Valmalenco. È accaduto ieri, attorno alle 9.30, quando la centrale operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Sondrio è stata allertata da una telefonata. Non si registrano feriti e neppure, al momento, è stata segnalata l’evacuazione di alcuna famiglia.

Lo smottamento è avvenuto in territorio comunale di Sondrio, per la precisione in via Venosta e la squadra di pompieri mandata sul posto ha effettuato un primo sopralluogo, in attesa di quello che verrà fatto dai tecnici per appurare l’esistenza o meno di situazioni di instabilità sul versante.

M.Pu.