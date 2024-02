Formare docenti per autistici . Servono fondi

Raccolta fondi per la formazione specifica dei docenti sull’autismo: all’appello mancano 10mila euro. "Facciamo quello che dovrebbe fare lo Stato", è l’amara constatazione di Sara Anzellotti, presidente dell’associazione Movimento Genitori Lombardia (MGL), che ha avviato un primo corso di formazione sul disturbo dello spettro autistico grazie alla disponibilità dell’Istituto Scientifico Eugenio Medea - Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini e con il patrocinio del Comune di Bosisio Parini (Lecco).

"I docenti ci sono, ma manca una formazione specifica, per cui cerchiamo di sopperire noi con questi corsi". Alcune donazioni importanti sono arrivate dalla bergamasca Telmotor Spa e dalla Fondazione Della Comunità Bresciana (province in cui l’associazione è attiva), ma per proseguire servono almeno 10mila euro. "Contiamo sulla generosità di tutti. Nelle scuole, pubbliche e private, mancano educatori e docenti preparati a gestire studenti con Asd e anche i genitori sono spiazzati trovandosi per la prima volta con un figlio gravemente autistico. Eppure, l’autismo è in forte crescita nella popolazione: in Lombardia si parla di circa 150mila persone colpite; almeno 5.000 sono minorenni, dato verosimilmente sottostimato. In Italia, le persone autistiche sono come minimo 1 ogni 77, con diversi gradi di disabilità, perché la compromissione delle funzionalità e delle capacità cognitive può variare da caso a caso. Le cause scatenanti la patologia sono ancora oggetto di ricerca scientifica". F.P.