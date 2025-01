Finto carabiniere truffa un’anziana di Oggiono e fugge in taxi, ma il tassista si accorge dell’inganno e lo fa arrestare

Oggiono (Lecco), 31 gennaio 2025 – Un finto carabiniere che ha truffato un’anziana è stato arrestato dai poliziotti, veri, della Mobile e della Polfer di Lecco. A incastrarlo un tassista che lo ha accompagnato a casa della vittima prescelta, a Oggiono. In manetta è finito un napoletano di 25 anni.

Il giovane si è presentato a casa di un’anziana a Oggiono. A guidarlo da Lecco c’era un complice al telefono, che aveva appena raccontato alla preda di turno che avrebbe dovuto consegnare tutto l’oro e tutti i soldi di cui disponeva per risolvere una grave situazione. Li avrebbe dovuti dare ad un collega che sarebbe passato di lì a poco di persone, al 25enne appunto.

Il conducente del taxi su cui è salito per farsi portare a Oggiono ha tuttavia mangiato subito la foglia e, prima di iniziare la corsa, ha avvisato gli agenti della Polfer, che, insieme ai colleghi della Mobile, li hanno seguito a distanza fino a Oggiono. Messo a segno il piano, il falso carabiniere è stato fermato con in mano una busta piena di gioielli e soldi, per migliaia di euro. È stato arrestato per truffa aggravata in concorso. Ora è in una camera di sicurezza della questura, in attesa di essere processato per direttissima.