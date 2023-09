Finto camper in vendita ma la truffa era vera: 26 mesi ad ex assicuratore B.M., ex assicuratore lecchese, è stato condannato a 2 anni e 2 mesi per aver truffato un 60enne siciliano, spacciando un camper da 32.000 euro come originale e incassando l'assegno inviato via Whatsapp.