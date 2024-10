Mamma australiana chiama suo figlio “Lecco” e il sindaco le scrive: “Vi aspettiamo a braccia aperte”

E se nasce un bambino poi, lo chiameremo Lecco. Il piccolo Lecco ha sei giorni. È nato il 13 ottobre, alle 10.13, a Geraldton, importante città portuale dell’Australia. Quando è nato misurava 54 centimetri e pesava 8 libre e 6 once, poco meno di 3 chili e 8; ora è già un po’ più grande. A chiamarlo Lecco, Lee di secondo nome, sono stati mamma Marlee e mamma Phoebe. A scegliere il nome è stata mamma Marlee, che di cognome fa Sice, infermiera professionale australiana di 27 anni in omaggio alla città di quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno. Un inchino del genere alla terra dei Promessi sposi è secondo forse solo a quello di Alessandro Manzoni per i luoghi della sua infanzia.

Su Instagram c’è stato anche un simpatico scambio di battute tra la mamma e il sindaco Mauro Gattinoni: “Welcome little Lecco, from the Mayor of the City of Lecco! Vi aspettiamo a braccia aperte”, ha scritto il primo cittadino. E prontamente Marlee a risposto: “Grazie per aver accolto nostro figlio nle mondo. Non vedo l’ora di tornare in Italia”.

“Penso a Lecco ogni giorno – spiega la mamma –. E ora posso vedere la sua bellezza e ricordarmi i momenti che ho trascorso lì ogni volta che guardo mio figlio”. Mamma Marlee è stata a Lecco nel 2017, quando era appena adolescente, durante un soggiorno di studio in occasione da un programma di interscambio culturale promosso dai rotaryani del Rotary International. Marlee a Lecco è stata accolta dai suoi “genitori italiani”, Elena a Massimo Piattoli, insieme ai loro tre figli: “Sono diventati la mia famiglia – racconta la giovane infermiera australiana -. Mi hanno trattato come una figlia”.

“Una persona splendida”, la descrivono dalla second family. Nonostante abiti letteralmente dall’altra parte del mondo, a più di 13mila chilometri e ad almeno due giorni di viaggio di distanza, e siano trascorsi dieci anni dal suo soggiorno sul lago di Como, Marlee a Lecco ci ha lasciato il cuore: “Di Lecco mi sono innamorata”. “Mi chiamo come la bellissima città in Italia dove mamma ha vissuto”, è invece il post pubblicato sui social sotto una bella foto del piccolo Lecco Lee, che ha già rubato il cuore a tutti i lecchesi, che non vedono l’ora di abbracciare e accogliere anche lui a Lecco, come hanno fatto sentire a casa in famiglia sua mamma Marlee.