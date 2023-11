Fiaccolata saluta il professor Gilardi

Una fiaccolata da una casa all’altra, dove avrebbe tanto voluto tornare, ma dove non ha più potuto rimettere piede, sia perché chi avrebbe dovuto assisterlo avrebbe altrimenti continuato ad approfittarsene, sia a causa del clamore provocato da chi invocava la sua libertà e intanto impediva che Carlo potesse rientrare a casa in un ambiente sicuro e sereno. Ieri sera una cinquantina scarsa di manifestanti che non hanno potuto partecipare alle esequie in forma strettamente privata celebrate lunedì, hanno organizzato una sorta di funerale laico di Carlo Gilardi, il 92enne di Airuno mancato domenica della passata settimana senza più poter rientrare in nessuna delle sue due abitazioni, da cui era stato trasferito in casa di riposo alla fine di ottobre 2021. La manifestazione si è svolta in maniera ordinata e rispettosa.