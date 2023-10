Ferito da un sasso. Soccorso alpinista

Intervento venerdì sera per la Stazione di Valmasino del Soccorso alpino. I tecnici sono stati attivati alle 21 per un alpinista che aveva riportato un trauma alla schiena, colpito da un sasso. Si trovava in Val di Zocca, 200 metri circa sopra il Passo Averta. È intervenuto l’elisoccorso di Sondrio che ha recuperato l’infortunato e con una seconda rotazione il compagno.