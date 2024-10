Ex Leuci, richieste danni. Dopo il no pronta la causa

L’amianto è stato rimosso. I danni permangono. Ventitré ex operai che hanno lavorato alla ex Leuci di Lecco, storica fabbrica di lampadine fondata nel 1919 e chiusa nel 2014, hanno fatto causa per ottenere il riconoscimento dei benefici contributivi a titolo di risarcimento riservati per legge a quanti hanno lavorato in ambienti contaminati da asbesto. Già nel 2022 tre loro ex colleghi hanno vinto una causa analoga con il sostegno dei professionisti del Gam. "Forti del primo pronunciamento abbiamo presentato istanza anche per altri 23 ex dipendenti, ma è stata cassata – spiega Cinzia Manzoni (nella foto), presidente del Gam, Gruppo aiuto mesotelioma fondato nel 2014 -. Per questo abbiamo deciso di procedere nuovamente per le vie legali". D.D.S.