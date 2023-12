Violento frontale nelle notte a Eupilio: muore a 22 anni Simone Negri di Cesana Brianza

Eupilio (Como), 18 dicembre 2023 - Gravissimo incidente nella tarda serata di ieri, poco prima delle 23, tra due auto che si sono scontrate frontalmente sulla provinciale 639 che collega Como e Lecco. A bordo delle due utilitarie viaggiavano quattro giovani e uno di loro, un ragazzo di appena 23 anni, Simone Negri alla guida di una Clio, ha perso la vita in seguito alle ferite riportate. Gravissimo anche un altro ragazzo, di 26 anni, ricoverato in codice rosso mentre gli altri due, seppure hanno riportato diversi traumi, non sono in pericolo di vita.

Una delle due auto coinvolte nell'incidente

La vittima è Simone Negri ed era di Cesana Brianza (Lecco). Mercoledì 20 dicembre avrebbe compiuto 23 anni.

Ancora da stabilire le cause dello scontro che potrebbe essere legato all'alta velocità a cui procedeva almeno una delle auto che potrebbe aver sbandato oppure a una manovra azzardata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Erba e di Canzo e anche un elicottero del 118 che ha trasportato il ferito più grave all'ospedale Sant'Anna.