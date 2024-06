Trovato sgozzato in un’officina di Villa d’Adda: morto uomo di 41 anni. Cosa sappiamo delle indagini

Villa d’Adda (Bergamo) – Un uomo di 41 anni è stato trovato morto in un’officina di Villa d’Adda, in provincia di Bergamo. Il ritrovamento è avvenuto domenica pomeriggio intorno alle 12.00 in via Catello, alla periferia del comune. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, ma per il quarantunenne non c’è stato nulla da fare.

Non è chiaro cosa sia successo, ma secondo le prime informazioni l’uomo aveva la gola tagliata. Potrebbe trattarsi di un incidente sul lavoro causato dalle lastre di ferro utilizzate nell’officina. La Procura di Bergamo ha sequestrato l’edificio e all’interno stanno indagando i carabinieri di Zogno.