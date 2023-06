Sul Lario estate bollente: un esercito a rischio per il clima troppo caldo

Lecco – Estate bollente in riva al lago e in Brianza. Ci sono almeno 100mila lecchesi a rischio per il caldo. Nonostante la temporanea ondata di maltempo prevista tra oggi e domani, con temporali e temperature a picco, nei giorni scorsi si sono già avute le prime avvisaglie di una bella stagione con la colonnina di mercurio al rialzo e un’afa da mozzare il fiato: le massime hanno toccato i 34 gradi e l’umidità ha sfiorato il 90%. A farne le spese potrebbero essere soprattutto anziani e persone fragili. Per questo da Ats Brianza è stato messo a punto un piano anti-caldo.

«È un piano per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute - spiega il direttore generale Carmelo Scarcella -. L’obiettivo è mettere al riparo anziani, soprattutto se affetti da determinate malattie, persone con patologie croniche e respiratorie, quanti vivono soli o in condizioni abitative inadeguate". La parola d’ordine è informare, ma la strategia prevede anche di coinvolgere medici di famiglia, assistenti sociali, amministratori comunali e volontari, affinché vengano monitorati uno per uno tutti i cittadini più esposti. Sono stati tracciati un vero e proprio censimento delle persone e una mappa delle zone a rischio.

«Abbiamo preso in considerazione valori rilevanti, quali le caratteristiche personali e sociali come l’età superiore a 75 anni, l’isolamento, eventuali dipendenze, le condizioni di salute come cardiopatie, malattie polmonari, consumo di alcuni farmaci, le caratteristiche ambientali, l’esposizione ad inquinanti atmosferici, e aspetti socio-economico e di natura costruttiva delle abitazioni", sottolinea il direttore sanitario Aldo Bellini.

"Valutiamo che ci siano circa 350 mila cittadini a rischio nel territorio, 100 mila in provincia di Lecco, 250 mila in quella di Monza – calcola il direttore sociosanitario Antonio Colaianni -. Il 2,6% è a rischio alto, il 30,8% medio-alto, gli altri a rischio medio". È stato inoltre stilato un decalogo per evitare colpi di calore: uscire di casa solo nelle ore meno calde; indossare abiti leggeri e chiari; rinfrescare gli ambienti; bagnarsi viso e braccia con acqua fresca; svolgere attività fisica nelle ore più fresche; bere molto con regolarità e mangiare frutta e verdura; non posteggiare le auto al sole; conservare i farmaci al fresco; tenere d’occhio anziani, bambini e malati cronici.