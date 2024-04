Esplosione in hotel a Garbagnate, evacuati gli ospiti nella notte: il boato e la paura

Garbagnate Monastero (Lecco), 13 aprile 2024 – Esplosione nella notte in un hotel di Garbagnate Monastero. Gli ospiti che soggiornavano nell'hotel sono stati svegliati dalle campanelle d'allarme del sistema antincendio posizionate in ogni stanza e hanno dovuto evacuare la struttura, come previsto dal piano di emergenza.

A esplodere, si è scoperto poi, è stato un tubo della caldaia. L'allarme è scattato poco dopo mezzanotte all'Hotel San Martino di Garbagnate Monastero appunto, che si affaccia sulla Statale 36. Il portiere ha avvertito un forte boato provenire dai sotterranei, dove si trovano i locali di servizio e tecnici. Ha temuto per il peggio e ha subito attivato il sistema di allarme per sgomberare l'albergo. Sul posto sono poi intervenuti in forze in vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco con due autopompe serbatoio e un'autoscala per raggiungere i piani più alti dell'edificio in caso di necessità.

Sono stati mobilitati per precauzione pure i sanitari di Areu con i volontari della Croce verde di Bosisio Parini, oltre che i carabinieri. Dagli accertamenti si è accertato che la deflagrazione è stata provocata dall'esplosione di in tubo della caldaia, che probabilmente non ha retto alla pressione. Negli giro di mezz'oretta l'allarme è cessato e tutti i clienti sono potuti rientrare nelle loro stanze.