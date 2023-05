Esplode auto in sosta, detriti scaraventati a decine di metri: cosa è successo a Monticello Brianza

Monticello Brianza (Lecco), 17 maggio 2023 – La macchina è letteralmente esplosa, come fosse un'autobomba. I detriti, come le schegge di un ordigno, sono stati scaraventati a decine di metri di distanza, fin sul tetto di un condominio. E' successo nella notte a Monticello Brianza, lungo la Sp 54. A deflagrare è stata una Range Rover Velar nuova dal costo di oltre 70mila euro. Era parcheggiata dalla sera prima in un posteggio ai bordi della provinciale. I residenti della zona hanno avvertito un boato e poi i vetri delle finestre e i muri e i pavimenti delle loro abitazioni tremare.

Sul posto si sono precipitati in forze i vigili del fuoco del distaccamento di volontari di Merate e del comando provinciale di Lecco, che hanno circoscritto e spento il rogo che si era sviluppato. I soccorritori del 115 hanno inoltre effettuato un sopralluogo per valutare i danni ad alcuni edifici colpiti dai frammenti scagliati in aria fin sui tetti. Dell'auto bruciata non è rimasto praticamente nulla, solo lo chassis, qualche lamiera della carrozzeria e un cumulo di rottami anneriti irriconoscibili. Sono stati mobilitati per precauzione anche i volontari della Croce rossa di Casatenovo, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito né intossicato.

I carabinieri non avrebbero rinvenuto alcun innesco né altri elementi che possano lasciar ritenere che si sia trattato di un attentato incendiario né di un gesto doloso. Probabilmente la macchina è esplosa in seguito ad un problema elettrico. La Range Rover Velar è intestata ad una società di noleggio ed era stata affittata da un abitante del posto. Le indagini per accertare le cause dell'incendio sono però in corso.