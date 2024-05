Coppia di escursionisti si perde sul Monte Coltignone, bloccati sul ciglio di un burrone

Lecco, 11 maggio 2024 – Due escursionisti hanno sbagliato sentiero e si sono ritrovati sul bordo di un burrone, senza più riuscire ad andare avanti, né a tornare indietro. Li hanno recuperati i Draghi lombardi in elicottero. Questo pomeriggio due escursionisti – un uomo e una donna – si sono persi sul Monte Coltignone, a nord di Lecco. Hanno lasciato per sbaglio il sentiero principale e si sono ritrovati in una zona impervia, ad un'altitudine di circa 1.200 metri, sull'orlo del baratro.

I due hanno chiesto aiutato agli operatori del 112, il numero unico di emergenza urgenza. Raggiungerli a piedi via terra sarebbe stato troppo pericoloso e ci sarebbe voluto troppo tempo. Dalla base di Malpensa sono così decollati i Draghi lombardi dei vigili del fuoco del Reparto Volo Lombardia, a bordo del loro elicottero AW139. Li hanno individuati in fretta, sia a vista, nonostante la vegetazione, sia con la strumentazione di bordo, sfruttando pure la posizione condivida con il loro cellulare.

Il pilota si è avvicinato il più possibile al punto dove sono stati individuati i due e uno dei soccorritori dell'equipaggio si è verricellato per raggiungerli: li ha messi in sicurezza, dotati di un caschetto protettivo, imbragati e poi recuperati, prima lei poi lui. Successivamente i due sono stati trasbordati sani e salvi in una zona sicura.