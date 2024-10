Erba, in mostra 170 pezzi unici. Mix di innovazione e tradizioni

ERBA (Lecco)

Artigiani in mostra. È la Mostra dell’Artigianato 50 + 1 quella in programma da oggi fino al 3 novembre nei padiglioni di Lariofiere di Erba. È la manifestazione del settore più longeva in assoluto. In mostra ci sono le attività di 170 imprenditori artigiani, mentre si attendono almeno 35mila visitatori. "Uno degli eventi più attesi – sono state le parole di Fabio Dadati, presidente di Lariofiere, durante la presentazione –. Sarà l’occasione per mettere al centro il valore artigiano, la tradizione da cui nasce, ma anche per guardare al futuro". Oltre alle attività tradizionali, si parlerà infatti tra il resto anche di giovani e social. "L’artigianato è un modo unico di interpretare il lavoro e la produzione – proseguono i promotori –. I prodotti e i servizi artigianali sono sinonimo di creatività, saper fare, gusto per il bello, ricerca di qualità, cura del dettaglio, capacità di innovare per realizzare valore". Tra le province di Lecco e di Como le imprese artigiane sono 23mila e vi lavorano 53mila persone. Il 39% delle imprese artigianali lariane operano nel settore delle costruzioni, il 15% di diversi servizi, il 10% nei servizi alla pèersona e un altro 10% nel metalmeccanico. In Lombardia si contano 93.700 imprese artigiane delle costruzioni in cui lavorano più di 800mila addetto, 37mila di cosiddetti altri servizi che danno lavoro a 320mila persone, 26.600 dei servizi alla persona, 21.700 del metalmeccanico, 11mila del commercio, 7mila di attività professionali, scientifiche e tecniche, 6.600 del turismo e della ristorazione, 6.400 del tessile, 6mila del legno, dell’arredamento e della carta. La maggior parte delle imprese artigiane lombarde è individuale: ne sono attive 176mila. Poi ci sono 34.500 società di persone e 21.400 società di capitali. Nel primo semestre le imprese artigiane lombarse sono rimaste sostanzialmente stabili, con una lieve flessione dello 0,1%, come stabili sono rimasti gli addetti, in calo dello 0,8%. D.D.S.