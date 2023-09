Elicottero caduto a Alzate Brianza: il pilota svizzero è uscito dal coma

È uscito dal coma farmacologico indotto il pilota svizzero Marcus Levy, 65 anni, di DisentisMuster, nel Canton Grigioni, precipitato con l’elicottero Ecureuil H-125 B3 di un’azienda austriaca lo scorso 5 settembre in Valle della Pietra, a 1400 metri circa in territorio comunale di Gerola Alta, sulle alpi Orobie in Valtellina. Oltre al pilota erano stati ricoverati anche i tecnici di volo Danilo Dinelli, 24 anni, di Vercana (Como), portato agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso per un sospetto trauma toracico, ma subito aveva dato segnali di grande ripresa; e Marco Gautiero, 25 anni, di Albavilla (Como), ricoverato al Manzoni di Lecco in codice giallo, da quasi subito fuori pericolo. Da oggi Levy respira in autonomia ed è in grado di parlare, per cui non è escluso che, a breve, possa anche essere trasferito in un ospedale svizzero.