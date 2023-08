Egiziano massacrato di botte Scambiato per un’altra persona

TRIVOLZIO (Pavia)

È stato spintonato, poi preso a calci e pugni, da cinque uomini che ha riferito di non conoscere. E che forse cercavano un suo connazionale, colpendolo quindi per un banale scambio di persona, anche se le cause dell’accaduto sono in corso d’accertamento.

M.M.S., 44enne di nazionalità egiziana, operaio regolarmente residente a Pavia, è finito al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, trasportato con l’ambulanza in codice verde: l’aggressione gli ha lasciato diverse contusioni, ma per fortuna nulla di particolarmente grave, con una prognosi di pochi giorni. È successo a Trivolzio, in piazza Marconi, vicino all’ufficio postale, fuori da una pizzeria d’asporto, nel pomeriggio di sabato, verso le 15.

Oltre ai soccorsi sanitari, sul posto sono intervenuti i carabinieri, con una pattuglia della stazione di Bereguardo, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.

Sarebbero stati in cinque, da quello che ha riferito la vittima, a lui sconosciuti, fuggiti prima che sul posto arrivassero i soccorsi e le forze dell’ordine. I carabinieri stanno acquisendo le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero fornire elementi utili per individuare gli aggressori e chiarire la dinamica dell’accaduto.

Stefano Zanette