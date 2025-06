Luci su Lecco, la serie di eventi natalizi ha portato in città quasi 400mila visitatori tra il 23 novembre e il 7 gennaio. Il mercato in centro invece nell’ultimo mese ha attratto 75mila persone, per un totale di 155mila visite, la maggior parte delle quali da fuori Lecco. Rispetto quindi a quando non c’era il mercato, i visitatori sono aumentati del 15%.