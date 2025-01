Due incidenti in galleria. Statale 36 in tilt

L’asfalto viscido per la pioggia, la velocità eccessiva, il mancato rispetto della distanza di sicurezza. Sono le cause del maxi tamponamento successo ieri mattina in un tunnel della Statale 36, la "strada maledetta", tra le più pericolose e trafficate d’Italia. Una mezza dozzina le auto coinvolte, decine le persone, di cui dieci ricoverate in ospedale. L’impressionante carambola è avvenuto intorno alle 7, in pieno orario di punta, nella galleria Borbino della Superstrada, all’altezza di Abbadia Lariana, in direzione sud, da Colico verso Lecco. "Un primo conducente ha perso il controllo del mezzo per il fondo scivoloso, si è intraversato ed ha terminato la corsa contro la parete del tunnel – è il racconto di un testimone –. Chi lo seguiva ha rallentato, non così il conducente di un’auto, che ha innescato lo scontro a catena".

Immediati i soccorsi: i primi ad arrivare sono stati i volontari del Soccorso bellanese, seguiti dai sanitari dell’automedica e dell’autoinfermieristica di Areu e dai soccorritori della Croce rossa. In posto pure i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza le macchine semidistrutte e la galleria, gli agenti della Polstrada e i tecnici di Anas, che hanno temporaneamente chiuso al transito la carreggiata sud. Dieci tra automobilisti e passeggeri quanti sono finiti in ospedale: hanno 17 anni la più giovane, 76 il più anziano. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona, con incolonnamenti sulla 36 e rallentamenti sulle altre strade locali. Poco dopo si è inoltre verificato un secondo incidente, sempre in galleria, all’innesto della Sp 72 con la 36 in direzione di Lecco. Tra i mezzi incidentati pure un camion, che ha lascito presagire il peggio. Dei quattro coinvolti invece per fortuna nessuno è rimasto ferito. In seguito all’incidente si sono registrati ulteriori problemi alla circolazione.

D.D.S.