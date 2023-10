Droga in auto e a casa. Un giovane arrestato dalla Guardia di Finanza

I militari del Comando provinciale di Sondrio, nell’ambito dei servizi volti alla prevenzione e repressione dello spaccio in Valtellina e con il supporto delle unità cinofile antidroga del Gruppo della GdF di Ponte Chiasso (Como), hanno arrestato un 28enne valtellinese trovato con un chilo di stupefacente. Nel controllo su strada di un’auto, i cani antidroga C4 e ARC hanno segnalato la presenza di stupefacente. Il fermato ha subito ammesso di farne uso. Sentita la Procura di Sondrio, i finanzieri della Tenenza di Chiavenna hanno perquisito la casa del ragazzo dove venivano rinvenuti diversi contenitori in vetro contenenti oltre un chilo di “marijuana” oltre ad attrezzature per la coltivazione ed essiccazione (lampade ad illuminazione, ventilatori, strumenti di estrazione aria etc.) e 1.590 euro. Il 28enne è ai domiciliari.