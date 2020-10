Lecco, 31 ottobre 2020 – Gli agenti della Mobile di Lecco hanno scoperto un deposito di droga dove erano nascosti mezzo chilo di cocaina purissima e altri 2 chili e mezzo di hahish. Il covo dello spaccio era un box di Germanedo a Lecco. I poliziotti hanno anche arrestato un 50enne, a cui è intestato il garage in affitto, e un 30enne. La retata è scattata venerdì, quando gli investigatori dell'Antidroga della Mobile, grazie ad una soffiata, dopo lunghi appostamenti e pedinamenti sono riusciti a individuare sia il nascondiglio sia i due “custodi” della droga, il cui ruolo al momento è ancora tutto da chiarire: potrebbero essere infatti piazzisti, come magari spacciatori al dettaglio oppure basisti o corrieri della droga.

Nella rimessa il poliziotti del comandante Danilo Di Laura, da poco promosso vice questore aggiunto, hanno trovato solo due secchi con dentro l'hashish suddiviso in panetti già pesati e la polvere bianca sempre in panetti pressati. Oltre a qualche grammo anche di marijuana sono stati recuperati anche bilancini di precisione, tutto il necessario per il confezionamento della droga e alcuni telefoni cellulari. Mentre le indagini proseguono i due finiti in manette sono ora a Pescarenico.