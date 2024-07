Dorio, Sp72 interrotta dagli alberi caduti, SS 36 chiusa per lavori: emergenza viabilità nella notte

Dorio (Lecco), 31 luglio 2024 – La provinciale chiusa per alberi crollati in strada, la statale per lavori in corso. Nella notte alcuni alberi franati hanno bloccato la Sp 72, che costeggia la sponda orientale del lago di Como, all'altezza di Dorio. Era l'unico collegamento in quel momento possibile in Alto Lario, perché la Statale 36 in direzione nord, verso Colico, era chiusa per alcuni interventi di manutenzione programmata.

Nonostante l'orario, decine di automobilisti e ancor più camionisti, sono rimasti bloccati in coda. Sono subito stati mobilitati i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bellano a bordo di un'autopompa attrezzata, per poter tagliare e rimuovere le piante. Per evitare la paralisi viabilistiche e possibili emergenze, i vigili del fuoco hanno sgomberato quanto prima il passaggio.