Donna morsicata. Il dobermann è in osservazione

Cercava di mettergli il guinzaglio per riportarlo a casa dopo averlo lasciato libero di correre nei campi a Verderio, ma Ash non voleva. Per questo domenica il dobermann – un “cucciolone” di 4 anni e quasi 40 chili di peso, quasi quanto la cinquantacinuenne di Bernareggio (Monza) aggredita – ha scaraventato a terra e morsicato la madre della padrona. Si è trattato probabilmente di un gesto istintivo per Ash, senza che volesse infierire, altrimenti non le avrebbe solo rotto un braccio. Con una forza di 21 chili per ogni centimetro quadrato, il morso di un dobermann è in assoluto il quinto più potente tra tutti i cani, in grado, se volesse, di uccidere una persona. Mentre i soccorritori portavano via la donna in ambulanza, Ash piangeva e guaiva, come se stesse capendo di averla ferita. È stato affidato ad un veterinario.D.D.S.