Dieci colpi al giorno in provincia

Dieci furti al giorno in provincia di Lecco. Negli ultimi 12 mesi sono stati denunciati 3.683 colpi. Sono 400 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Per più di 1.100 casi – 1.128 – si tratta di furti in casa. Gli scippi sono quasi triplicati: sono stati compiuti 41 furti con strappo, rispetto ai 16 dei 12 mesi precedenti. Aumentano pure le rapine, passate da 92 a 64. Le estorsioni crescono da 47 a 54, mentre le truffe e le frodi informatiche scendono da 1.980 a 16.95, come calano da 30 a 21 le violenze sessuali. Due i casi di sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, 1 di usura, 4 di sequestri di persone, che sono dimezzati. Gli omicidi colposi, per incidenti stradali oppure domestici come nel caso del 76enne di Imbersago che ha ucciso senza volerlo la moglie 72enne con una motosega, quasi raddoppiano da 5 a 9. C’è anche un omicidio volontario, è quello della 76enne strangolata a inizio febbraio dal marito della stessa età che non voleva più che soffrisse a causa dei lancinanti dolori alle ossa che la affliggevano. Risulta poi un caso di usura e si contano 1.530 episodi di danneggiamento, in linea con il passato. D.D.S.