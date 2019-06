Dervio (Lecco), 22 giugno 2019 - Serpente in fuga dal maltempo a Dervio. Gli agenti della Polizia locale con i carabinieri della Forestale questa mattina, sabato, hanno catturato in strada un serpente falso corallo, così chiamato perché molto simile al temibile e velenoso serpente corallo appunto, pur trattandosi in realtà di una biscia innocua “travestita” come il “cugino” letale per difendersi e tenere lontani i possibili predatori. A causa della sua somiglianza con il corallo il rinvenimento del serpente ha provocato qualche preoccupazione e destato parecchio allarme. Il falso corallo, conosciuto anche come serpente del latte o dei fienili è stato recuperato in via Valvarrone, lungo la Sp 67.

E' scappato da un terrario dove è solitamente custodito e allevato durante l'alluvione che settimana scorsa si è abbattuta sul paese. A lanciare l'allarme è stato un residente della zona che lo ha rinchiuso in un cassonetto dell'immondizia e ha allertato gli agenti della Locale che poi a loro volta hanno chiamato i militari della Forestale che poi sono riusciti a rintracciare il proprietario a cui lo hanno riconsegnato.