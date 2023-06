Dervio: 2 milioni e mezzo per una pista ciclabile panoramica vista lago

Una nuova pista ciclabile panoramica vista lago tra Dervio e Corenno Plinio, l’antico borgo medioevale. È un’opera da 2 milioni e mezzo di euro; 2 milioni arrivano dal Pirellone, 500mila euro li pagano i contribuenti derviesi. Sarà pronta entro il 2025. Nei giorni scorsi in Consiglio comunale è stata approvata la convenzione con la Provincia di Lecco. "Dopo quasi 2 anni di incontri e progettazione preliminare, con la continua collaborazione della Provincia e di Regione, ora si può intraprendere la fase della progettazione definitiva che dovrebbe concludersi entro 2023 o a inizio 2024 – spiega l’assessore Sandro Cariboni -. Dopo questa fase si potrà procedere alle gare di appalto ed entro la fine del 2024 potranno prendere il via i lavori". A Dervio l’intervento sarà complesso perché dovrà interfacciarsi con la realizzazione del peduncolo della Superstrada che, attraverso una nuova galleria, collegherà località Chiari, dove c’è lo svincolo, alla Sp 72. Progetti analoghi verranno realizzati negli altri paesi dell’Alto Lago, per realizzare una pista ciclabile unica da Lecco fino a Colico che poi verso la Valtellina. D.D.S.