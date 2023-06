Dal Belgio sulla Guzzi sport 14 grazie anche al "doctor Casati"

Dal Belgio alla Brianza e al lago di Como, per partecipare al Circuito del Lario. Yves De Cocker è un avvocato marittimo belga di 56 anni. Abita a Sint-Martens-Latem e lavora ad Anversa, dove c’è il suo studio legale. È appassionato di Moto Guzzi fin dal 1982, quando era ancora un ragazzino. "Ero talmente appassionato della Guzzi che quando avevo 17 anni, nel 1983, mentre ero in vacanza sul lago di Garda con i miei genitori, ho scritto una lettera al direttore della Moto Guzzi a Mandello: mi hanno risposto con un invito ad andare a vedere il museo della Guzzi – racconta Yves, che in Italia è ospitato dall’amica Graziella Rocca e da suo marito –. Conservo la loro lettera come un cimelio. Quello è stato l’inizio di un amore incondizionato e illimitato".

Nel corso del tempo Yves ha poi acquistato alcune Moto Guzzi, che non ha mai rivenduto. L’ultimo acquisto è una Moto Guzzi Sport 14 del 1930, con la quale ha affrontato il Circuito del Lario. A mettere a punto la sua Guzzi è "il dottore delle moto" Gianni Casati, "doctor Casati", come lo chiama lui. Yves ha contagiato pure la moglie e i due figli, che non solo sopportano la sua passione, ma la condividono e supportano.

D.D.S.