Dà fuoco a lenzuola e materasso. Salvato in extremis

Un detenuto recluso nel carcere di Mantova l’altra notte ha dato fuoco alle lenzuola e al materasso del letto della sua cella, innescando un incendio. Ha rischiato di morire intossicato e bruciato vivo, ma gli agenti di turno se ne sono fortunatamente accorti e lo hanno salvato. Lo riferisce Alfonso Greco, segretario lombardo del Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria: "L’immediato e tempestivo intervento degli agenti di Polizia penitenziaria ha permesso di spegnere il fuoco senza conseguenze per il detenuto, trattenuto in osservazione un paio d’ore al nosocomio cittadino". Per quanto successo, Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria, ha espresso "vicinanza ai poliziotti della Penitenziaria di Mantova".

D.D.S.