Curiosi e appassionati della lettura: mercoledì prima sfida con IterFestival

Da Paolo Ruffini a Marco Balzano, da Paolo Rumiz ad Antonio Albanese. E ancora: Oscar Farinetti, Ritanna Armeni, Alessandra Selmi. Dodici appuntamenti con gli autori per IterFestival 2025, la manifestazione promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi con la direzione artistica di Martina Garancini della coop sociale Lo Sciame. In programma da mercoledì prossimo al 6 giugno, la kermesse letteraria si snoderà tra i comuni del Consorzio Villa Greppi. Il fil-rouge sono le "sfide". "Come ogni primavera – commenta Lucia Urbano (nella foto), presidente di Villa Greppi – risvegliamo la passione per la lettura grazie a IterFestival, appuntamento imprescindibile per curiosi e amanti dei libri". "Le sfide sono come pagine ancora da scrivere, fitte di incertezze e possibilità – spiega Martina Garancini, referente per le attività culturali dello Sciame Onlus di Arcore –. I libri, con le loro parole intrecciate di sogni e verità, illuminano il cammino nei momenti incerti". Incontri a ingresso libero. Per info: www.villagreppi.it.