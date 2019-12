Cremella (Lecco), 9 dicembre 2019 – Una ragazza minorenne straniera si è allontanata da casa e di lei non si hanno più notizie. A scomparire è stata Diomande Massogbe di 17 anni, originaria della Costa d'Avorio, che vive a Cremella dagli zii. Domenica pomeriggio se ne è andata senza dire nulla a nessuno, un comportamento molto insolito per lei che è arrivata in Italia da poco, non parla l'italiano poiché solo da poco frequenta un corso per imparare la lingua a Sirtori e non ha nemmeno molti amici. Non ha con sé né soldi né il cellulare.

I parenti che la ospitano sono molto preoccupati e si sono rivolti ai carabinieri della caserma di Cremella. La 17enne è alta un metro e mezzo, ha capelli neri e lunghi e la sua corporatura è robusta. Dalla Prefettura hanno immediatamente attivato il piano di ricerca per le persone scomparse, allertando tutti gli operatori delle forze dell'ordine e i soccorritori del territorio, diramando l'immagina dell'adolescente. “Chiunque possa fornire utili contributi alla ricerca, è pregato di segnalarli direttamente ai carabinieri del comando della stazione di Cremalla”, spiegano dalla prefettura.