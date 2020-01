© Riproduzione riservata

Costa Masnaga (Lecco), 15 gennaio 2020 –antidroga neidelladi. L'hanno compiuta gli agenti delladicon i colleghi del, che hanno anche. In manette sono finiti due cittadinidie di 36 anni. Il blitz è scattato ieri pomeriggio, martedì, nella zona attorno a Villa Beretta, che è stata completamente cinturata. I poliziotti hanno immediatamente individuato due pusher, molto robusti e piazzati, che hanno tentato di scappare e nascondersi. Durante la corsa a perdifiato si sono disfatti di un panetto di 60 grammi di cocaina, altri 40 grammi di polvere bianca già suddivisa in dosi e 5 grammi di eroina, dal valore al dettagli di circa 5mila euro. Sono stati recuperati anche 5mila euro cash in contanti, probabilmente l'incasso della giornata di “lavoro”. Uno dei fuggitivi è stato rincorso fin quasi al municipio, che all'occorrenza, grazie al sindaco, è stata trasformato in una sorta di commissariato provvisorio dove eseguire i primi accertamenti prima di trasferire i due in questura.