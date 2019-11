Costa Masnaga (Lecco), 4 novembre 2019 - Un vedovo di 88 anni di Bulciago è stato raggirato e derubato di 300 euro con la classica truffa dello specchietti. La truffa è andata in scena questa mattina, lunedì, in via Giuselle Mazzini a Costa Masnaga. Mentre l'88enne stava guidando la propria utilitaria uno sconosciuto al volante di un furgone bianco non meglio specificato lo ha superato e poi lo ha obbligato a fermarsi tagliandigli la strada. L'autista lo ha poi insultato brandendo lo specchietto retrovisore del proprio camioncino sostenendo fosse stato proprio l'anziano a romperglielo. Dal canto suo l'anziano ha provato a difendersi e giustificarsi, ma quando l'altro lo ha avvisato che avrebbe chiamato i carabinieri per compilare la constatazione amichevole dell'assicurazione se non lo avesse subito risarcito del danno, per paura di perdere la patente per via dell'età ha preferito pagare senza fiatare. Solo più tardi ha realizzato che non aveva commesso proprio nulla di sbagliato e di essere caduto in un trappola tesa dai soliti truffatori dello specchietto, ma ormai era tardi. Non ha così potuto altro che raggiungere la caserma di Costa e sporgere denuncia ai carabinieri riferendo quanto accaduto e fornendo i pochi particolari sull'imbroglione rimastigli impressi. D.D.S.

