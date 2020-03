Lecco, 29 marzo 2020 – Anche sabato carabinieri, poliziotti, finanzieri e agenti dei vari corpi di Polizia locale della provincia di Lecco hanno effettuato numerosi controlli per verificare il rispetto delle regole del coprifuoco per contenere la pandemia di coronavirus. Complessivamente hanno fermato 1.157 persone, 30 delle quali sono state denunciate perché in giro senza una giustificazione plausibile né per motivi di reale necessità. Sono state compiute anche 598 ispezioni negli esercizi commerciali.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in 18 giorni sono stati fermati in 18.200 tra automobilisti, ciclisti, pendolari e pedoni: in seguito alle verifiche in 630, pari al 3,5% di quanti sono stati sottoposti a controlli, sono stati denunciati per non aver rispettato le regole che limitano al massimo gli spostamenti per la tutela della salute di tutti. Qualcuno ha anche falsificato le autocertificazioni. Le ispezioni in supermercati, negozi di generi alimentari e di beni essenziali, farmacie e tabaccherie sono state invece 5.460. I controlli proseguono quotidianamente, come richiesto dal prefetto di Lecco Michele Formiglio che per primo in Lombardia ha dichiarato off-limits i sentieri di montagna, le piste ciclavili, i tratti di lungolago, i cimiteri e le casette dell'acqua e del latte.