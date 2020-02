Lecco, 18 febbraio 2020 - Sono i cecchini dei cormorani. Gli agenti della Polizia provinciale di Lecco nel giro di quattro mesi e mezzo sulle sponde del lago ne hanno abbattuti 48, poco meno della metà dei 114 uccisi in tutta la Lombardia. I colleghi di Como ne hanno invece “colpiti e affondati“ 44, quelli di Varese 22, mentre quelli di Bergamo e di Brescia nessuno. "Come Regione abbiamo autorizzato l’abbattimento di 993 esemplari, esattamente il 10%di quelli presenti in Lombardia secondo i censimenti, e non si arriverà nemmeno lontanamente a raggiungere quell’obiettivo", commenta Fabio Rolfi, assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia. Per offrire man forte ai poliziotti provinciali dal Pirellone stanno valutando la possibilità di reclutare pure i cacciatori.

Sono abbattimenti selettivi per il contenimento della specie, poiché, secondo alcuni esperti i pennuti stanno decimando i pesci nostrani, specialmente alborelle, triotti e agoni. "Abbiamo tempo ancora fino a metà marzo per arrivare ai numeri dell’anno scorso, che si assestano sul centinaio di esemplari abbattuti – spiega il comandante della Polizia provinciale lecchese Raffaella Forni –. Rispetto al passato comunque mi pare che nel nostro territorio i cormorani siano sensibilmente diminuiti, magari perché si sono spostati altrove grazie anche alle azioni di dissuasione che abbiamo messo in atto. Personalmente sono soddisfatta del lavoro svolto dai miei agenti del Nucleo ittico e venatorio, in 7 unità hanno abbattuto la metà dei cormorani abbattuti in tutta la Regione, in un periodo in cui ci siamo pure dovuti occupare della stagione della caccia, dell’attività antibracconaggio e di tutte le altre mansioni ordinarie quotidiane".

Le regole di ingaggio da rispettare sono parecchie: i cormorani possono essere abbattuti solo mentre stanno predando, bisogna rispettare le distanze, si può premere il grilletto solo quando sussistono le condizioni di massima sicurezza, devono essere compilati appositi moduli, occorre essere certi di non provocare la reazione degli uccelli. Inoltre una volta fatto fuoco e colpito, tutti gli altri scappano e risulta difficile centrare altri bersagli.