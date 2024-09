Cordeddu alla guida di Gdf Lecco

ll nuovo comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Lecco è il capitano Marco Cordeddu (a destra nella foto accanto al colonnello Massimo Ghibaudo). Sarà lui a succedere al maggiore Michele Bussu che dopo quattro anni lascia il capoluogo lecchese per rivestire un importante incarico presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova. Il nuovo comandante, 32 anni, di origine romana, laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, si è arruolato in Finanza nell’ottobre del 2012. Il capitano Cordeddu fino ad agosto ha guidato il comando della Compagnia di Erba.