Controlli contro l’alta velocità. Autovelox a Colle Brianza. Poche multe, almeno per ora

Su il pedale dell’acceleratore e manetta del gas della moto rilasciata. A rallentare e frenare automobilisti e motociclisti che sfrecciano sulla Sp 58 a Colle Brianza, infrangendo i limiti di velocità, oltre che la prudenza, ci pensano gli agenti della Polizia provinciale. Armati di autovelox e paletta, nei giorni scorsi i poliziotti comandati dal commissario Gerolamo Quadrio hanno effettuato diversi posti di controllo e di blocco. Complessivamente hanno fermato e controllato 144 conducenti: 97 al volante di macchine, 47 in sella ai bolidi a due ruote. Per cominciare hanno staccato poche multe, appena tre. Significa che solo il 2% di automobilisti e motociclisti hanno violato i diversi articoli del Codice della strada.

Ma significa anche che gli agenti della Provinciale al momento preferiscono essere indulgenti, perché il loro obiettivo e il loro mandato non è far cassa, sono la sicurezza e la prevenzione. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane ci saranno però altri controlli e non è detto che non decidano di essere più inflessibili. "Nell’ambito delle attività legate alla sicurezza stradale, i nostri agenti eseguono controlli sulla velocità su tratti di strade provinciali, tenendo anche conto delle richieste degli amministratori locali – spiega Stefano Simonetti, consigliere provinciale delegato – . I controlli sulla velocità sono effettuati non certo per fare cassa, ma nell’ottica della prevenzione dei sinistri stradali, con particolare riguardo agli attraversamenti pedonali e alle intersezioni nei centri abitati, per garantire la massima sicurezza a tutti gli utenti della strada". "Siamo sicuri che grazie alla sinergia con i nostri agenti di Polizia locale, i carabinieri, gli agenti della Stradale e della Provinciale riusciremo a contrastare questo spiacevole fenomeno della velocità sul tratto di strada provinciale che attraversa il nostro comune", garantisce l’assessore Maurizio Perego.

D.D.S.