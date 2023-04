Con la moto contro un’auto Gravissimo un centauro

COSIO VALTELLINO (Sondrio)

Poco prima delle 21.30 dell’altra sera viabilità paralizzata sull’ex Statale 38 dello Stelvio, a poca distanza dall’incrocio che porta allo stabilimento Galbusera, a Cosio Valtellino, per un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ancora peggiori. La Ford Focus condotta da un giovane si è scontrata frontalmente con una motocicletta che procedeva in direzione di Colico. Il 26enne in sella alla moto di grossa cicilindrata, nel violento urto, è stato sbalzato sull’asfalto a oltre venti metri dal punto dove si è verificato il terribile impatto. Il casco che indossava il giovane centauro è volato sul marciapiede, come pure pezzi della moto, andata completamente distrutta.

Tempestivo l’allarme. Sul posto la centrale operativa di Areu delle Alpi (Agenzia regionale di emergenza e urgenza) ha inviato un’ambulanza e un’automedica ma, vista la situazione molto seria, è stato fatto intervenire anche un elicottero di Elisondrio, decollato dall’aviosuperficie di Caiolo. Il centauro, residente a Dubino, ha riportato il trauma del bacino e fratture multiple alle braccia e alle gambe. È stato soccorso in codice rosso, quello di maggiore gravità, e dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato trasportato d’urgenza con il velivolo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’altra sera, al momento del ricovero, i medici si erano riservati la prognosi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. I veicoli incidentati sono stati recuperati dall’Autosoccorso Lanfranchi e posti a disposizione di chi farà luce sulla collisione.

Sulla dinamica dell’incidente – un frontale laterale, in quanto uno dei due mezzi si sarebbe immesso sull’ex Statale da una via laterale – indagano ora gli agenti della Polstrada di Sondrio, intervenuti con i vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno. Illeso il conducente della vettura. Sul luogo della collisione si sono formati diversi capannelli di curiosi che hanno assistito alle fasi di soccorso. Michele Pusterla