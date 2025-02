Comune e commercianti. Firmato il protocollo d’intesa

Politici e commercianti insieme per progettare la Lecco del futuro. Il sindaco Mauro Gattinoni e il presidente di Confcommercio Antonio Peccati hanno siglato un protocollo d’intesa. "Stringiamo un patto per mettere davanti ai diversi legittimi interessi l’obiettivo comune di essere attenti ai tanti cambiamenti che stiamo vedendo in città – spiega il primo cittadino -. Cambia il modo di lavorare, cambiano gli spazi pubblici e quello che viene organizzato in queste aree, cambia il centro cittadino, cambiano i rioni, con esigenza di servizi e presidi, anche commerciali, che li rendano interessanti per i più giovani e sicuri per i più anziani. Continuiamo il dialogo con Confcommercio, mettendo in chiaro le esigenze dei residenti e di chi vive la città al di là dell’aspetto commerciale, ma restando sempre in ascolto di chi investe soldi e passione per tenere aperti i negozi e i pubblici esercizi". "Abbiamo elencato una serie di attività per fornire supporto soprattutto agli esercizi di vicinato – aggiunge Antonio Peccati -. Un importante strumento per affrontare le sfide della trasformazione urbana, ponendo attenzione ai cambiamenti del mercato, alle trasformazioni tecnologiche e alla sostenibilità del tessuto commerciale cittadino". D.D.S.