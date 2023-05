Como Accoglie Il progetto dà frutti

Il progetto casa di Como Accoglie raggiunge un altro importante obiettivo: due ragazzi hanno infatti terminato il percorso di coabitazione, e si sono resi indipendenti trovando altre soluzioni abitative. Abubakar ha lasciato l’appartamento a gennaio, mentre Uzzal è uscito a fine aprile, dopo un breve prolungamento dell’ospitalità, dovuto alla difficoltà nel trovare un’altra sistemazione. Il primo è riuscito a trovare in autonomia una casa dove vive in compagnia di un amico, mentre il secondo alla fine ha trovato una stanza grazie a una conoscente. Al loro posto sono stati accolti altri due ragazzi: Sekuo, che era in accoglienza in un progetto di housing, entrato nel progetto Como Accoglie grazie alla segnalazione di una conoscenza diretta, e a maggio, Muse, che era ospite del dormitorio di via Borgovico. Il progetto è partito a gennaio 2022 con i primi quattro ospiti, accolti nell’appartamento in via Bellinzona, acquistato con mutuo decennale dall’associazione. Lo scopo, oltre a offrire un temporaneo alloggio agli ospiti, è la costruzione di percorsi individuali finalizzati a renderli più consapevoli e responsabili, stimolando anche il valore della condivisione e il rispetto necessario per coabitare serenamente. Un percorso che viene seguito da un educatore professionale. L’iniziativa è stata definita dagli stessi volontari "modesta" rispetto alle esigenze del territorio, ma importante per un piccola associazione come appunto Como Accoglie, "che vuole portare un segnale positivo ed evidenziare come anche le piccole buone pratiche siano possibili". Pa.Pi.