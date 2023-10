Comasco voleva vendere vecchie banconote. Raggirato da un truffatore

Voleva vendere due vecchie banconote da 500mila lire, convinto che avessero un valore per i collezionisti, ma è stato raggirato da un sedicente acquirente che gli ha sottratto 1000 euro. Ora l’uomo, Brendon Rossetto, 29 anni di Ospitaletto, nel Bresciano, denunciato e finito a processo per truffa, è stato condannato a 6 mesi di reclusione e 1000 euro di risarcimento, la stessa cifra che si era fatto consegnare simulando una compravendita, nel 2019. La vittima è un cinquantenne comasco, che si era rivolto a siti internet di collezionisti, imbattendosi però in un falso compratore che gli aveva fatto fare un versamento su una poste pay, spacciato come passaggio necessario a ricevere poi il valore delle banconote, fissato in 600 euro.