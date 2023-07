Colpita da malore Tragico schianto contro un albero

È morta durante le vacanze nella sua terra d’origine nel Vibonese in Calabria, Francesca Carmela Barbalace, lecchese di 66 anni. Nel giro di nemmeno un paio di mesi sarebbe andata in pensione. Ha avuto un malore mentre era alla guida della sua Fiat Panda e si è schiantata contro un albero. L’1 settembre sarebbe andata in pensione. L’incidente è successo sul lungomare di Joppolo, in provincia di Vibo Valentia. Si è sentita male al volante, ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro un pino marittimo a bordo strada. La 66enne è morta sul colpo, probabilmente stroncata dal malore prima ancora che dalle lesioni riportate nello schianto.