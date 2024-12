Colico, incidente mentre vanno al lavoro: feriti cinque muratori

Colico (Lecco), 2 dicembre 2024 – I cinque muratori stavano andando al lavoro in cantiere, ma al lavoro non ci sono mai arrivati. Non questa mattina. Sono rimasti tutti coinvolti in un incidente, lo stesso incidente. L'incidente è successo questa mattina a Colico, in via Nazionale, a nord della città, sul confine con le province di Sondrio e di Como: partiti da Giussano, i cinque viaggiavano a bordo di un furgone e di un'auto, stavano per arrivare a destinazione, ma si sono tamponati.

Hanno tra i 26 e 40 anni. Sono stati soccorsi dai volontari soccorritori del Soccorso bellanese, insieme ai volontari della Croce rossa di Colico e di Morbegno e ai sanitari di Areu. In posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio e i carabinieri. I manovali, dopo la prima assistenza, sono stati trasferiti in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco i più gravi, a quello di Gravedona quelli meno gravi. Nessuno di loro è comunque in pericolo di vita.