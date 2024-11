Colico: contro il muro con la bici elettrica, giovane gravissimo

Colico, 3 novembre 2024 - Due nigeriani di 31 e 37 anni si sono schiantati contro un muro con la bici elettrica. Il più giovane è in gravi condizioni: ha picchiato la testa, ha perso conoscenza e ha riportato un grave trauma cranico commotivo e altre lesioni. L'altro si è fratturato il bacino.

L'incidente è successo questa sera, domenica, intorno alle 19 a Colico, in via Campione, zona residenziale a nord del paese. I due stavano affrontando una discesa in sella alla stessa bici, una due ruote a pedalata assistita. Il ciclista che guidava la bicicletta non è riuscito a frenare: il mezzo a terminato la corsa contro un muro a tutta velocità. L'impatto è stato molto violento.

I residenti del quartiere hanno allertato i soccorritori. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell'automedica di Areu, con i volontari del Soccorso bellanese e della Croce rossa di Colico. Il 31enne era incosciente e riverso a terra in una pozza di sangue. Per questo sono stati mobilitati anche i soccorritori dell'eliambulanza di Como con a bordo, oltre al tecnico di elisoccorso e al pilota, un medico e un infermiere del 118.

Per stabilizzarlo e poterlo assistere in sicurezza, hanno dovuto intubarlo, poiché faticava anche a respirare autonomamente. Lo hanno quindi trasferito d'urgenza al San Gerardo di Monza, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Il 37enne invece è stato trasferito all'ospedale di Gravedona.

Non ha mai perso conoscenza. Le sue condizioni, sebbene serie, non sono critiche come quelle dell’amico. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per accertare l'esatta dinamica dell'incidente, sebbene sia pressoché certo che i due abbiano fatto tutto da soli. Accertamenti anche sulla causa.